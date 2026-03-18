Ричмонд
-2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Нижегородская телебашня включит подсветку в честь воссоединения Крыма с РФ

Праздничная подсветка зажжется на телебашне в 19:30 18 марта.

Источник: Живем в Нижнем

Цвета российского триколора украсят нижегородскую телебашню в честь годовщины воссоединения Крыма и Севастополя с РФ. Об этом сообщили в областном радиотелевизионном передающем центре.

Праздничная подсветка зажжется на телебашне в 19:30 18 марта. Композиция будет создавать визуальный образ развевающегося на ветру флага. Также видеосценарий предусмотривает эффекты мерцания, напоминающие стробоскоп. Увидеть иллюминацию жители и гости столицы ПФО смогут до 21:30.

Напомним, что флаги Нижегородской области и Чкаловска были подняты над Антарктидой. Сейчас промышленники региона возвращаются обратно. С собой они везут нижегородский флаг с подписью известного путешественника Федора Конюхова.

