Нижегородская телебашня включит подсветку в честь воссоединения Крыма с РФ

Цвета российского триколора украсят нижегородскую телебашню в честь годовщины воссоединения Крыма и Севастополя с РФ. Об этом сообщили в областном радиотелевизионном передающем центре.
Праздничная подсветка зажжется на телебашне в 19:30 18 марта. Композиция будет создавать визуальный образ развевающегося на ветру флага. Также видеосценарий предусмотривает эффекты мерцания, напоминающие стробоскоп. Увидеть иллюминацию жители и гости столицы ПФО смогут до 21:30.
Напомним, что флаги Нижегородской области и Чкаловска были подняты над Антарктидой. Сейчас промышленники региона возвращаются обратно. С собой они везут нижегородский флаг с подписью известного путешественника Федора Конюхова.