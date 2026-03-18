Новый сезон Всероссийской игры «Семейная зарница» торжественно открыли в Москве

В Национальном центре «Россия» состоялось торжественное открытие нового сезона Всероссийской игры «Семейная зарница». Проект направлен на укрепление семейных ценностей, развитие взаимного уважения и поддержки, которые рассматриваются как основа современного российского общества.
Участников игры приветствовала замминистра обороны России Анна Цивилева. Она отметила, что «Семейная зарница» объединяет семьи, способствует укреплению связи поколений. По ее словам, особое значение имеет и то, что проект вовлекает ветеранов СВО в систему наставничества и патриотического воспитания молодежи.
«Для нас это особенно важно, ведь наши защитники, как никто другой, понимают ценность взаимовыручки, поддержки и командной работы. Именно семья остается нашей главной опорой. Очень важно, чтобы и взрослые и дети задумывались о том, кто были их предки, какой путь они прошли, какие ценности передали детям и внукам… Ведь история каждой семьи — это часть большой истории нашей страны», — отметила Анна Цивилева.
Одним из ключевых элементов нового сезона станет творческий конкурс, который пройдет в обновленном формате. Участники смогут продемонстрировать креативные способности и инженерное мышление.
В рамках муниципального и регионального этапов запланировано проведение семейного фестиваля. Семьи примут участие в конкурсных состязаниях, посетят мастер-классы и выставки в поддержку защитников.
В 2026 году к проекту смогут присоединиться семьи, состоящие из двух взрослых и двух детей старше 11 лет. Игра пройдет в четыре этапа: муниципальный, зональный, региональный, после которого к командам присоединятся наставники из числа ветеранов СВО, и финал.
Прием заявок продлится до 24 апреля 2026 года. Подать заявку можно на официальном сайте Движения Первых.
Финал масштабной игры состоится в августе-сентябре и объединит 89 семей и 89 наставников.
12+