Еще четырех мировых судей назначили в Ростовской области

Парламентарии Ростовской области избрали четырех мировых судей. Голосование состоялось на заседании в Законодательном собрании Дона 18 марта 2026 года.
На трехлетний срок полномочий избраны:
— Оксана Король — Белокалитвинский судебный район Ростовской области, судебный участок № 7;
— Янина Туренко — Волгодонской судебный район Ростовской области, судебный участок № 6;
— Юлия Циркова — Пролетарский судебный район Ростовской области, судебный участок № 3;
— Алехина Виктория — Таганрогский судебный район Ростовской области, судебный участок № 1.
Напомним, в феврале 2026 года в регионе утвердили назначение семи мировых судей.
