Еще четырех мировых судей назначили в Ростовской области

Донские парламентарии утвердили назначение новых мировых судей.

Источник: Комсомольская правда

Парламентарии Ростовской области избрали четырех мировых судей. Голосование состоялось на заседании в Законодательном собрании Дона 18 марта 2026 года.

На трехлетний срок полномочий избраны:

— Оксана Король — Белокалитвинский судебный район Ростовской области, судебный участок № 7;

— Янина Туренко — Волгодонской судебный район Ростовской области, судебный участок № 6;

— Юлия Циркова — Пролетарский судебный район Ростовской области, судебный участок № 3;

— Алехина Виктория — Таганрогский судебный район Ростовской области, судебный участок № 1.

Напомним, в феврале 2026 года в регионе утвердили назначение семи мировых судей.

