В нижегородском Росреестре рассказали, как защитить свое жилье от мошенников

Сделки с недвижимостью по-прежнему остаются одними из самых привлекательных целей для мошенников. В последние годы злоумышленники используют всё более изощренные схемы, чтобы обмануть владельцев и потенциальных покупателей. Как собственникам жилья и покупателям себя обезопасить, рассказала замруководителя Управления Росреестра по Нижегородской области Татьяна Горелова на пресс-конференции в Нижегородском областном информационном центре (НОИЦ).
Какие виды мошенничества в сфере недвижимости существуют.
Специалисты выделяют два ключевых направления мошеннических действий в сфере недвижимости. Первое — это мошенничество, связанное с получением персональных данных: злоумышленники звонят человеку, представляясь сотрудниками государственных служб или банками, и просят сообщить личную информацию. Затем они используют эти данные для подделки документов.
Второе направление — мошенничество, связанное с отчуждением недвижимости. Аферисты связываются с владельцами, утверждая, что нужно срочно продать недвижимость из-за угрозы компрометации или некой «опасности». Затем под видом доверенных лиц или через фальшивых посредников пытаются оформить сделку, чтобы завладеть недвижимостью или вырученными средствами. В случае с покупателями злоумышленники могут предлагать «выгодные» варианты, но в итоге продавец остается без своего имущества.
Какие мошеннические схемы популярны сейчас.
Звонки и SMS с просьбой подтвердить личность или сообщить данные;
Звонки о необходимости «защиты» недвижимости и перевода денег на специальные счета;
Рассылки и фейковые письма от «органов власти» о якобы произведенных операциях или необходимости срочного оформления документов;
Фальшивые сообщения о якобы утерянных документах или необходимости срочной смены документов.
Как распознать мошенничество.
В Росреестре отметили, что сотрудники ведомства никогда не звонят собственникам жилья с просьбой сообщить личные данные или передать деньги. Все уведомления и письма, связанные с недвижимостью, проводятся через официальные порталы — госуслуги, сайт Росреестра или через офисы МФЦ.
Перед выполнением любой операции нижегородцев призывают проверить информацию о недвижимости на официальных ресурсах или обратиться лично в органы власти. Если есть сомнения, лучше всего связаться напрямую со специалистами или правоохранительными органами, а не выполнять указания неизвестных лиц.
Чтобы защитить людей от действий мошенников, регулярно водятся новые законы и поправки, которые блокируют мошеннические схемы в сфере недвижимости. Не так давно также был введен запрет на любые регистрационные действия без личного участия собственника.
Нижегородцев призывают не доверять звонкам и письмам, в которых просят указать личные данные или перевести деньги, всегда проверять подлинность документов и статуса недвижимости через официальные ресурсы, а в случае подозрений или получения неизвестных уведомлений — сразу же обращаться в полицию.
Подробнее о защите прав собственников смотрите в видео на сайте pravda-nn.ru.