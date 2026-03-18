«Очень много выявляется таких товаров». МАРТ назвал самое частое нарушение в объектах торговли Беларуси

Источник: Комсомольская правда

МАРТ раскрыл самое частое нарушение в объектах торговли в Беларуси. Подробности БелТА озвучила заместитель начальника отдела по обеспечению деятельности руководства и идеологической работе Министерства антимонопольного регулирования и торговли Дарья Полозкова.

По словам заместителя начальника, за 2025 год специалисты ведомства провели 46 проверок — это 339 субъектов хозяйствования. Она уточнила, что проводятся мониторинги, профилактические мероприятия. В частности, за прошлый год было проверено более 7300 объектов.

Дарья Полозкова обратила внимание, что в рамках мониторингов проверяют соблюдение законодательства о торговле, а также соблюдение обязательных перечней товаров, которые должны быть в торговых объектах. Одним из самых распространенных нарушений, отметила она, является продажа товаров с истекшим сроком годности:

— Очень много выявляется таких товаров.

Замначальника заметила, что сотрудники МАРТ проверяют соответствие объекта законодательству с разных сторон. В том числе речь идет и о ценах. Среди нарушений называются отсутствие ценников на товары, отсутствие информации о торговых объектах в торговом реестре.

Полозкова заметила, что за продажу некачественных товаров предусмотрены штрафы:

— Это наложение штрафов за реализацию товаров с истекшими сроками годности на юридическое лицо или индивидуального предпринимателя — до 100 базовых величин (или до 4500 рублей, в марте 2026 года одна базовая величина составляет 45 рублей. — Ред.).

Заместитель начальника подчеркнула, что в 2025 году к ответственности привлекли более 750 виновных лиц, сумма составила более 116 тысяч рублей.

