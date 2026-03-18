Три гостиницы открыли рядом с ФОКами в Нижегородской области

В Нижегородской области рядом с физкультурно-оздоровительными комплексами открыли три новые гостиницы. Они появились в Тоншаевском, Краснобаковском и Воскресенском округах в рамках федеральной программы «Производительность труда» нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика», сообщили в региональном правительстве.
Проект, который раньше работал только в промышленности, с прошлого года расширили на экономическую и социальную сферы. Теперь его инструменты используют в школах и больницах, учреждениях культуры и спорта. Курирует направление в регионе замгубернатора Егор Поляков, оператором выступает Корпоративный университет правительства области.
Как отметил Егор Поляков, проект «Производительность труда» в социальной отрасли нацелен на то, чтобы услуги для жителей были качественнее благодаря эффективной организации работы. Сейчас в нем участвуют все профильные министерства.
Одним из успешных примеров он назвал как раз инициативу Минспорта по строительству гостиниц рядом с ФОКами. Это одновременно загружает спорткомплексы и привлекает туристов в маленькие районы. Министр спорта Дмитрий Кабайло подтвердил, что проект уже дает результаты. В Красных Баках гостиница на 202 места помогла увеличить число участников сборов с 775 до 1200 человек за год. Доход местного ФОКа вырос на 2,3 миллиона рублей.
Сейчас продолжается строительство новой гостиницы в Ковернинском округе. Параллельно прорабатывается возможность построить места для проживания еще более чем в десяти районах, включая областной центр. Также в планах — объединить все объекты размещения в единый каталог, который появится на сайте Минспорта.
Министр туризма региона Сергей Яковлев подытожил, что ФОКи становятся точками роста для территорий, а гостиницы рядом с ними частью туристической экосистемы. Инвесторам такие проекты будут интересны благодаря гарантированному потоку гостей: спортсменов, тренеров и их близких.
К слову, доступность спорта входит в госпрограмму «Спорт России», которую запустили по поручению президента в 2025 году. Строительство отелей же поддерживает нацпроект «Туризм и гостеприимство», который помогает привлекать в регион больше гостей.
Напомним, гостиницу с террасными фасадами построят на площади Минина. Она появится на месте снесенного магазина «Книжный Нижний».