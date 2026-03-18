Сибирские студенты создали петицию против принудительной регистрации в мессенджере MAX

Студенты Тюменского госуниверситета возмутились решением администрации сделать обязательной регистрацию в мессенджере MAX для доступа к вузовскому интернету. Они запустили петицию с требованием оставить альтернативные способы подключения, сообщает ИА «Уральский меридиан».

Уведомление о новых правилах учащиеся получили накануне. Раньше зайти в сеть можно было через корпоративную учетную запись или браузер. Теперь же доступ хотят открывать только через приложение MAX.

В петиции авторы подчеркивают, что не против цифровизации и не возражают против мессенджера как добровольного инструмента, но считают недопустимым ставить установку приложения условием для пользования образовательной инфраструктурой.

Документ уже подписали около тысячи человек.

Фото на главной: freepik.com.

Newslab теперь в МАХ. Также новости публикуются в ОК | ВК | Дзен | Telegram.