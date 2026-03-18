«Роза Хутор» представил возможности круглогодичного отдыха в горах на MITT 2026

Несмотря на начало весны, сезон катания на курорте продолжается. Высота снежного покрова на отметках выше 2000 метров над уровнем моря достигает трех метров. Для тех, кто только осваивает горные лыжи и сноуборды, доступны специальные условия. В тариф «Начинаем кататься. Все включено» входят учебный ски-пасс, занятие с инструктором и прокат горнолыжного оборудования и одежды. А тариф «Учебный» предлагает доступ к пяти трассам легкого уровня протяженностью более четырех километров. Среди уникальных предложений «Роза Хутор» — катание под звездами, возможность встретить рассвет на трассе, фаст-трек, который обеспечивает приоритетный проход на склоны, и инновационная система Yeti.coach для совершенствования техники катания с помощью искусственного интеллекта. С 23 по 29 марта «Роза Хутор» примет спортивно-музыкальный фестиваль New Star Camp.