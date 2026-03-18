Стартовал прием заявок на фестиваль-конкурс «Жизнь в творческом полете!»

16 марта стартовал прием заявок на Всероссийский фестиваль-конкурс «Жизнь в творческом полете!». В состав жюри конкурса вошла начальник управления коммуникаций НВАЭС Ирина Червакова, а предприятие выступило в качестве партнера мероприятия, поддержав одну из номинаций «ФРОГ» «Коммуникационный проект» и спецноминацию «65 лет специализации “Журналистика”.
Студенческий фестиваль-конкурс, реализуемый на базе журфака Воронежского государственного университета, соберет профильных студентов с разных вузов России. Он предполагает проведение трех конкурсов: «Массмедиа Мастер» в категории «Телевидение и радиовещание», «Массмедиа Мастер» в категории «Пресса и интернет-издания» и «ФРОГ» (реклама и PR-материалы). Помимо этого, в этом году учреждены две специальные номинации: одна от прокураторы Воронежской области, вторая посвящена 65-летнему юбилею журфака ВГУ.
Цель конкурса — поощрить творческий потенциал талантливых студентов и воспитать новое поколение журналистов.
«Сегодня атомная отрасль заинтересована в притоке молодых специалистов и в корпоративную журналистику, и в проектное направление деятельности в области коммуникаций. Поддержка таких конкурсов для нас — это не только заинтересовать атомной отраслью, но и “присмотреть” лучшие кадры. Отдельно хочу отметить сотрудничество с журфаком ВГУ. Уже два года студенты участвуют в отраслевых конкурсах, сами инициируют и реализуют проекты, занимая первые места в профессиональных конкурсах на региональном и российском уровнях», — подчеркнула Ирина Червакова.
Для предприятия работа со студентами — часть кадровой стратегии. В 2024 году команда Воронежского государственного университета завоевала гран-при Школы атомных коммуникаций MediaSkills за эко-проект «Атомный гастротур». Впоследствии он был реализован совместно с атомной станцией и заслужил признание на всероссийском уровне. В прошлом году в аналогичном учебном мероприятии приняли участие команды уже двух региональных вузов — ВГТУ и ВГУ.
Атомная отрасль нуждается в специалистах, умеющих работать с информацией и деловой повесткой, ориентированных на позитивные изменения в экономике и готовых формировать мультиформатный контент о промышленном потенциале и экономике регионов России.