В Ленинском округе Омска нашли 634 бесхозных автомобиля

Сегодня, 18 марта, в Омском горсовете прошло заседание по вопросам ЖКХ. В числе прочего на повестке — бесхозные автомобили, брошенные на улицах города. За год только на территории Ленинского округа таких нашлось 634.
О работе, проведенной в отношении бесхозных автомобилей, оставленных в городских дворах и мешающих проезду, и их владельцев, депутатам рассказал глава Ленинского округа Николай Хроленко. По словам главы, с с марта прошлого года по февраль нынешнего на территории округа нашлось 634 таких автомобиля.
«В отношении 415 поступившая информация не подтвердилась, 188 автомобилей были добровольно вынесены владельцами, пять машин перемещены на площадку временного хранения, а еще 26 необходимо переместить».
На данный момент сложность в транспортировке бесхозных авто на спецстоянку заключается в отсутствии финансирования. Депутаты горсовета намерены проработать этот вопрос и предусмотреть средства на эвакуацию.
