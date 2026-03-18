Исчезновение семьи Усольцевых может привлечь туристов в Кутурчинское Белогорье

КРАСНОЯРСК, 18 марта, ФедералПресс. Интерес путешественников к Кутурчинскому Белогорью в Красноярском крае может возрасти на фоне резонансной истории с исчезновением Усольцевых. Такую точку зрения выразил управляющий турбазы «Геосфера» Денис Балашов, где останавливалась семья.

«Сейчас у нас одиночные группы, основные маршруты в Кутурчинском Белогорье не работают. Пока у нас нет заявок от туристов, интересующихся именно местом пропажи Усольцевых. Но такой интерес со временем, думаю, будет», — приводит ТАСС слова Балашова.

По мнению директора турбазы, туристический сезон в этом районе стартует в майские праздники. Уже сейчас отдыхающие бронируют места на лето и осень, однако заявок от тех, кто хотел бы посетить именно место пропажи, пока не поступало.

Напомним, что Кутурчинское Белогорье представляет собой живописный горный хребет, известный своими скалами необычной формы и хвойными лесами. Именно в этом районе в последний раз видели семью Усольцевых, поиски которой продолжаются.

Фото: ФедералПресс / Евгений Поторочин.