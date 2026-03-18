Калининградский повар поехал в джунгли, чтобы готовить там экзотические блюда

Повар из Калининграда Вячеслав Вьюник участвует в реалити-шоу «Последний шеф» и борется за полмиллиона рублей. Он вместе с другими героями телепроекта отправился в дикую Азию, где сам добывает экзотические ингредиенты для блюд и готовит их в необычных условиях. Об этом сообщает пресс-служба канала «Пятница!».
32-летний шеф Вячеслав Вьюник специализируется на авторской кухне. В рамках проекта его ждут весьма непривычные условия готовки: под палящим солнцем, по колено в воде, в непроходимых джунглях, на барже.
На сковородах вместо курочки и мраморных стейков — акулы, лягушки, скаты, огромные моллюски и прочие гады.
«Последний шеф» снимали во Вьетнаме, Малайзии и Таиланде.
Выпуск с участием калининградца — 18 марта в 22:00 на «Пятнице!».