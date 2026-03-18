Белорусский адвокат сказал, как белорусам оспаривать штраф из «письма счастья»

При обращении в ГАИ нужно собрать доказательства, что за рулем были не вы и подтвердить, что в момент нарушения авто управлял другой человек. В качестве доказательства может быть письменное объяснение реального водителя, написанное им собственноручно, объяснения свидетелей, документы, подтверждающие, что в тот момент человек был в другом месте. В ГАИ пишется заявление с просьбой отменить постановление о наложении штрафа и прилагаются собранные доказательства.