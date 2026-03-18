Белорусский адвокат сказал, как белорусам оспаривать штраф из «письма счастья»

Стало известно, как в Беларуси водители могут законно оспорить штраф с камеры фотофиксации. Подробнее рассказали в Белорусской республиканской коллегии адвокатов.
По словам адвоката специализированной юридической консультации Минска «Корпоративное право и налоги» Валентины Корсун, штраф всегда приходит собственнику авто, который не всегда является водителем. Владельцы оплачивают штрафы, но не задумываются о последствиях. При этом от количества полученных «писем счастья» напрямую зависит, лишат ли водителя права управления ТС при грубом нарушении ПДД и даже выдаст ли ему банк кредит.
При этом ответственность при таких штрафах по умолчанию лежит на собственнике транспортного средства. ГАИ не обязана доказывать вину владельца авто. Постановление вступает в силу сразу после его вынесения и существуют жесткие сроки для его оспаривания.
У человека есть один месяц с момента получения постановления, чтобы обратиться с заявлением в ОГАИ по месту жительства. Если этот срок пропущен, есть шесть месяцев со дня вступления постановления в законную силу для обращения в прокуратуру.
При обращении в ГАИ нужно собрать доказательства, что за рулем были не вы и подтвердить, что в момент нарушения авто управлял другой человек. В качестве доказательства может быть письменное объяснение реального водителя, написанное им собственноручно, объяснения свидетелей, документы, подтверждающие, что в тот момент человек был в другом месте. В ГАИ пишется заявление с просьбой отменить постановление о наложении штрафа и прилагаются собранные доказательства.
В других случаях подается жалоба в прокуратуру. На основании решения прокурора вносится протест в районный суд.
