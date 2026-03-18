В Красноярске открылась новая квартира-тренажер для молодых людей с инвалидностью

В Красноярске открылась новая учебно-тренировочная квартира для детей и молодых людей с ограниченными возможностями здоровья. Это стало возможным после капремонта одного из помещений в центре семьи «Октябрьский» (ул. Попова, 8Г). Квартира-тренажер представляет собой полноценную модель жилого помещения: здесь есть кухня, спальни, санузел и зона отдыха. Всё — от мебели до посуды — адаптировано для обучения бытовым навыкам. [caption id= «attachment_362562» align= «alignnone» width= «1280»] Фото: пресс-служба министерства социальной политики Красноярского края[/caption] В течение двухмесячного курса под руководством инструктора молодые люди здесь будут учиться готовить, убирать, планировать бюджет, совершать покупки и пользоваться транспортом. В течение года такое обучение смогут пройти до 50 человек. Это уже 12-я подобная квартира в Красноярском крае, открытая в рамках нацпроекта «Семья». Отдельные учебные модули и оборудование есть в 26 учреждениях социального обслуживания, отметили в пресс-службе министерства социальной политики Красноярского края. Основная цель данной реабилитационной работы — сформировать и закрепить у молодых инвалидов навыки, которые позволят им быть максимально самостоятельными, повысить качество их жизни, — пояснила глава ведомства Ирина Пастухова.