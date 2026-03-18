СК сделал заявление после гибели электрика при проведении работ в Жодино

СК: в Жодино электрик погиб от удара током при проведении работ.

Источник: Комсомольская правда

Следственный комитет сделал заявление после гибели электрика при проведении работ в Жодино.

По информации следствия, во вторник, 17 марта, в Жодино случился несчастный случай, в результате которого погиб 43-летний слесарь-электрик. В момент работ, связанных с монтажом уличного освещения, 57 летний водитель автовышки допустил соприкосновение корпуса автомобиля с высоковольтной линией электропередачи напряжением 10 тысяч вольт.

В СК уточнили, что в момент инцидента рабочий был рядом с авто, держался за его металлические части.

«Произошло поражение электрическим током, которое оказалось смертельным», — сообщили в ведомстве.

По указанному факту было заведено уголовное дело по части 1 статьи 144 Уголовного кодекса — причинение смерти по неосторожности.

