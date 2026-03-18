Совфед запретил выдворять иностранцев, проходивших службу в ВС России

Совфед одобрил запрет на выдворение иностранцев, проходивших службу в ВС России.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон, вводящий запрет на административное выдворение за пределы РФ иностранцев, проходивших военную службу в Вооруженных силах РФ.

Законом устанавливается, что административное выдворение за пределы РФ иностранных граждан и лиц без гражданства, заключивших контракт о прохождении службы в Вооруженных силах РФ или воинских формированиях, а также проходивших военную службу по контракту в ВС РФ и участвовавших в выполнении задач, возложенных на ВС РФ, не применяется.

В случае, если при назначении административного наказания санкцией предусмотрено административное выдворение, будет назначаться штраф либо обязательные работы на срок от 100 до 200 часов.

Также при назначении наказания за нарушение правил поведения зрителей на спортивных соревнованиях этим лицам может быть назначен запрет на посещение мест проведения соревнований на срок от 1 года до 7 лет.