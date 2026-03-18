Самый выгодный месяц для отпусков в 2026 году назвали волгоградцам

Когда выгодно, а когда невыгодно брать отпуск в 2026 году, рассказал юрист Александр Южалин.
Максимальные отпускные приходятся на июль. Рабочих дней в этом месяце 23, стоимость каждого при окладе в 50 тысяч рублей — 2 173,91 рубля. А отпуск всегда оплачивается исходя из средней заработной платы работника.
«В каждом конкретном случае для определения “выгодности” отпуска нужно сравнить ежедневный доход в этом месяце со средней дневной зарплатой. Работать выгоднее в месяце, где стоимость одного рабочего дня будет выше среднедневного заработка. Отдыхать — где эти показатели примерно одинаковы», — поясняет руководитель юридической практики в SuperJob.
В 2026 году с этой точки зрения также выгодно брать отпуск в апреле, сентябре, октябре и декабре. Если же интересует не столько финансовая сторона, сколько длительность отдыха, можно использовать часть отпуска в перерыве между майскими праздниками — с 4 по 8 мая.
