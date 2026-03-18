В Беларуси живет уникальная корова Черепашка

Специалисты раскрыли уникальность белорусской коровы Черепашки.

Источник: видео ОНТ

В Беларуси есть уникальная корова голштинской породы по кличке Черепашка, рассказали на ОНТ.

Уникальность буренки в том, что она является долгожительницей. За 12 лет на молочно-товарной фермы «Сычи» от коровы получили более 130 тонн молока.

Сообщается, что корова долгожительница принадлежит агрокомбинату «Снов» Несвижского района, который является одним из лучших в стране.

— На комплексе содержится 940 голов крупного рогатого скота, есть рекордистки по молоку — девять коров с продуктивностью свыше 17 тысяч килограмм молока в год, — рассказал ветеринарный врач агрокомбината Андрей Кодлубай.

В хозяйстве уверены: все начинается с трех главных факторов — правильное кормление, бережный уход и комфортное содержание животных.