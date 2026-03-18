«Лопают шары и трясут полы»: пенсионер-инвалид судится с соседом, открывшим в его доме «Битву диванов»

инвалид третьей группы, проживающий в доме 1944 года постройки в переулке Кирова, требует запретить деятельность развлекательного центра «Битва диванов», который его сосед-предприниматель организовал прямо в многоквартирном доме.
По словам истца, заведение располагается этажом ниже его квартиры. Каждый вечер до 11 часов оттуда доносятся громкая музыка, голос ведущего в микрофон, смех, хлопки, лопающиеся шары и постоянная вибрация пола — предположительно, от работающего кондиционера. Вдобавок посетители курят под окнами, бросают окурки и после закрытия долго не расходятся, шумя во дворе.
Пенсионер неоднократно обращался к организаторам и в различные инстанции, но тишины так и не добился. Теперь он просит суд запретить деятельность центра.
Предварительное заседание назначено на 14 мая 2026 года.