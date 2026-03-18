Врачи городской стоматологии Калининграда начали работать на новом компьютерном томографе — Беспрозванных

В Калининграде в городской стоматологии врачи приступили к работе на новом компьютерном томографе, который закупили недавно для медучреждения. Об этом в МАХ написал губернатор Алексей Беспрозванных.
«Раньше пациентов направляли в другие медучреждения, в том числе частные, для КТ-исследования. Теперь всю диагностику можно получить в одном месте», — прокомментировал глава региона.
Он отметил, что кабинет, где стоит аппарат, отремонтирован.
Также в январе начался ремонт филиала городской стоматологической поликлиники на улице Лефорта. Справиться рабочие должны за два года.