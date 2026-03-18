Врач предупредил водителей и мотоциклистов об отитах и ангинах

С наступлением весны многие любители мотоциклов и автомобилей стремятся насладиться свежим воздухом и солнечными лучами, открывая окна, люки или полностью снимая крышу. Однако врач-терапевт Андрей Тяжельников предупреждает, что поездки «с ветерком» ранней весной могут быть опасными для здоровья.
Специалист в разговоре с ТАСС отметил, что весеннее тепло обманчиво: когда температура воздуха поднимается вроде бы до комфортных +18 градусов, во время движения водители и мотоциклисты чувствуют гораздо более холодный поток воздуха.
Тяжельников подчёркивает, что длительное воздействие холодного воздуха может привести к локальному переохлаждению, что, в свою очередь, вызывает заболевания ушей, горла и носа, переохлаждение мышц шеи, обострение хронических болезней дыхательных путей, сухость и раздражение глаз. Кроме того, весной возрастает риск аллергических реакций из-за попадания пыльцы растений, дорожной пыли и других мелких частиц в салон автомобиля.
Для тех, кто планирует длительные поездки «с ветерком», специалист рекомендует дождаться, пока температура поднимется выше 20 градусов. Если же поездка необходима в более прохладную погоду, стоит соблюдать следующие правила:
1. Открывать окна или люк на минимальную ширину.
2. Выбирать одежду, соответствующую погодным условиям.
3. Использовать головной убор для защиты от переохлаждения.
4. Надевать солнцезащитные очки для защиты глаз от солнца, пыли и мелких частиц.
Эти простые меры помогут сохранить здоровье и насладиться весенними поездками без риска для организма.