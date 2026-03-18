Несколько лысковских автобусов теперь отображаются на портале АСИП

Там же доступно их расписание.

Источник: Время

Несколько автобусных маршрутов Лысковского округа подключены к информационной системе навигации «Центра развития транспортных систем» (ЦРТС) с 18 марта. Об этом сообщила специалист группы информационного обеспечения ГКУ НО «ЦРТС» Алена Чернышова в социальных сетях.

На портал «Автоматизированная система информирования пассажиров» (АСИП) добавлены следующие маршруты:

№ 105 «Лысково Автовокзал — с. Никольское»; № 106 «Лысково Автовокзал — с. Кисловка (через Богомолово)»; № 107 «Лысково Автовокзал — Просек (через Красный Оселок)»; № 109 «Лысково Автовокзал — с. Бармино (через с. Варганы и д. Кременки)»; № 110 «Лысково Автовокзал — д. Валава (через с. Ляпуны и с. Пресняцово)»; № 113 «Лысково Автовокзал — д. Ушаковка (через с. Трофимово и с. Окишино)»; № 115 «пос. Макарьево — с. Великовское — с. Комариха».

Расписание данных автобусов также доступно на АСИП.

Напомним, что с недавнего времени в нижегородских автобусах безналичная оплата стала доступна даже при отсутствии мобильного интернета.