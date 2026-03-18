Матрос отсудил у работодателя деньги за билет, который оформили на его сына

которой работал матросом на судне с припиской в Мурманске. Мужчина требует возместить ему стоимость авиаперелета домой после окончания контракта — больше 60 тысяч рублей, а также проценты и судебные расходы.
Е. устроился в ООО «Р.» 31 января 2025 года. 11 июля того же года трудовой договор закончился, и работодатель должен был отправить его домой. Для этого ему купили билет по маршруту Мурманск — Санкт-Петербург — Калининград. Вот только при посадке в самолет выяснилось: билет оформлен на имя сына истца, который тоже работал в этой компании. Е. к рейсу не допустили.
Мужчине пришлось покупать новый билет за свой счет — он обошёлся в 61 642 рубля. Работодатель компенсировать затраты отказался, и матрос пошёл в суд. Кроме стоимости перелёта, он требует взыскать с компании проценты за пользование чужими деньгами (4 643 рубля) и судебные расходы (44 640 рублей).
Предварительное заседание по делу назначено на 18 марта 2026 года.