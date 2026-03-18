Три гостиницы появились возле ФОКов в Нижегородской области

Рядом с физкультурно-оздоровительными комплексами Нижегородской области построили три гостиницы. Работы выполнены по проекту «Производительность труда» национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». В 2025 году в проект вошли учреждения социальной сферы. Об этом рассказали в пресс-службе регионального правительства.
«Проект нижегородского Минспорта по привлечению инвесторов к строительству гостиниц рядом со спортучреждениями решает сразу две задачи: круглогодичная загрузка ФОКов и рост турпотока в небольших районах. В проработке сейчас более 10 территорий, в том числе Нижний Новгород», — подчеркнул заместитель главы региона Егор Поляков.
На сегодняшний день гостиницы работают в Тоншаевском, Краснобаковском и Воскресенском округах. Еще один отель строят в Ковернинском округе. Проект уже дает результаты: в ФОКе в Красных Баках с появлением гостиницы в 2025 году доходы выросли на 2,3 млн рублей.
Минспорта региона прорабатывает вопрос приоритетного размещения спортсменов в отелях, которые уже работают рядом с ФОКами. В планах — объединение действующих и новых объектов в одном каталоге с указанием возможностей для спорта.
В правительстве Нижегородской области также отметили, что возведение гостиниц помогает выполнять задачи проекта «Туризм и гостеприимство».
