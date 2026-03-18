В красноярской больнице открыли клуб психологической помощи для пациентов после инфаркта

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В краевой клинической больнице № 20 имени И. С. Берзона начал работу клуб психологической помощи для пациентов, перенесших инфаркт и другие сердечно-сосудистые заболевания.
Клуб создан на базе отделения ранней медицинской реабилитации и стал новым этапом развития восстановительной помощи. Если раньше пациенты работали с психологом индивидуально, теперь им доступны групповые занятия и поддержка людей с похожим опытом.
Как отмечают специалисты, после инфаркта пациенты часто сталкиваются с тревогой, страхом повторного приступа и стрессом. Общение и профессиональная помощь помогают быстрее адаптироваться, повышают мотивацию к восстановлению и соблюдению рекомендаций врачей.
Кроме того, в клубе уделят внимание профилактике: пациентов обучат управлению стрессом, формированию здоровых привычек и контролю факторов риска.
«Такая работа особенно актуальна, поскольку профилактика и контроль факторов риска играют ключевую роль в предотвращении повторных приступов и сохранении качества жизни пациентов», — прокомментировала медицинский психолог Марина Федоськина.