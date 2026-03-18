Адвокат предупредила белорусов о штрафах до 4500 рублей — вот за что

Адвокат Минской областной коллегии Мария Загудаева предупредила белорусов о штрафах до 4500 рублей — вот за что. Подробности опубликованы в официальном телеграм-канале Белорусской республиканской коллегии адвокатов.
Специалист обратила внимание, что в стране не запрещено кормить птиц. Однако есть правила благоустройства и содержания населенных пунктов. В частности, отметила Загудаева, нельзя сорить на общих территориях, нужно соблюдать санитарные нормы. По этой причине, замечает она, после кормления птиц на улицах и площадях, нельзя чтобы оставалась грязь. В указанном случае белорусов могут привлечь к административной ответственности.
Адвокат пояснила, что в отношении физического лица предусмотрен штраф до 25 базовых величин, или до 1125 рублей (в марте 2026 года одна базовая величина составляет 45 рублей). В отношении ИП предусматривается штраф от 10 до 30 базовых величин, или от 450 до 1350 рублей. А в отношении юрлица — от 20 до 100 базовых величин, или от 900 до 4500 рублей.
Загудаева подчеркнула, что ответственность наступает не за кормление птиц, а за последствия: антисанитарию, грязь и так далее.
