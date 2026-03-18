Кредиты по цене золота: В Молдове три микрофинансовые компании обязали вернуть клиентам почти 200 миллионов леев из-за скрытых комиссий

В Молдове три микрофинансовые компании обязали вернуть клиентам 195 млн леев.
В 2025 году в Молдове пересмотрели более 3 000 договоров небанковского кредитования. Трем компаниям предписали вернуть клиентам деньги из-за превышения допустимых процентов и комиссий. Речь идёт о возврате всех платежей, кроме основной суммы кредита. Нарушения выявили в ходе проверок, также зафиксированы проблемы с прозрачностью и другие жалобы.
