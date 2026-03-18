В Донецком онкоцентре запускают Высокопотоковый эндоскопический центр

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Медучреждение построено с нуля. Здесь оборудованы восемь операционных, кабинеты врачей и палаты пробуждения для пациентов. Для центра закупили 265 единиц медицинского оборудования и мебели.

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Медучреждение построено с нуля. Здесь оборудованы восемь операционных, кабинеты врачей и палаты пробуждения для пациентов. Для центра закупили 265 единиц медицинского оборудования и мебели.

Там смогут принимать до 80 пациентов в сутки. Врачи будут проводить гастро- и эндоскопические исследования одновременно в условиях медикаментозного сна. Центр начнет работать в конце марта и станет шестым таким центром в России.

Отличившимся сотрудникам онкоцентра также вручили благодарственные письма Президента России и благодарности Министерства здравоохранения России.

Объект осмотрели первый заместитель руководителя Администрации Президента России Сергей Кириенко, глава ДНР Денис Пушилин, и главный онколог страны Андрей Каприн.

Об этом сообщил ТГ-канал «Донбасс решает».

