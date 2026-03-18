Конференция ЦИПР пройдет в Нижнем Новгороде с 18 по 21 мая

Сама конференция по традиции состоится на территории «Нижегородской ярмарки». Помимо основной программы там также пройдет Городской фестиваль Тех-Френдли Викенд (с 21 по 23 мая) и Премия ЦИПР ДИДЖИТАЛ, на которой наградят победителей за самые выдающиеся достижения в области цифровых технологий. Напомним, что в 2025 году конференцию «ЦИПР» посетило свыше 15 тысяч человек из всех регионов России и более чем из 40 стран мира. Было подписано более 300 соглашений, в том числе о сотрудничестве в ИТ-сфере с Китаем, Кубой, Сербией, Ираном, Мьянмой, Киргизией и Экваториальной Гвинеей. В рамках деловой программы состоялось около 140 сессий, на выставке было представлено 176 стендов с цифровыми решениями российских и международных компаний.