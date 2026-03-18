Ураза-байрам — 2026: история, традиции, суть праздника

Ураза-байрам — один из важнейших праздников мусульманского календаря. После долгого поста верующие благодарят Творца за возможность достойно пройти через это важное испытание, очистить душу и тело. Какое значение имеет Ураза-байрам для мусульман, как принято отмечать этот праздник и какие традиции его сопровождают — в материале «Газеты.Ru».
Когда отмечают Ураза-байрам в 2026 году.
Ураза-байрам — один из главных праздников в исламе. Его отмечают по завершении священного месяца Рамадан, в течение которого продолжался строгий пост.
Дата праздника уникальна для каждого года, так как исламский календарь основан на лунных циклах, отметил в разговоре с «Газетой.Ru» заместитель председателя Духовного управления мусульман РФ, председатель Духовного управления мусульман Московской области муфтий Рушан Аббясов.
В праздник тысячи верующих соберутся в мечетях и на специально подготовленных площадках для совершения праздничной молитвы, чтобы вместе вознести благодарность Всевышнему и разделить радость завершения священного месяца Рамадана.
Значение праздника Ураза-байрам.
Ураза-байрам — это не только торжественный день, но и важное духовное напоминание о тех уроках, которые приносит Рамадан, обратил внимание муфтий. Праздник неразрывно связан с глубокими духовными смыслами, которые мусульмане постигают на протяжении всего священного месяца.
~В дни Рамадана принято:~
* проявлять особую заботу о нуждающихся,
Завершение месяца поста сопровождается выплатой ~закят аль-фитр~ — обязательной милостыни, которая позволяет каждому нуждающемуся встретить праздник с радостью и достоинством.
«Согласно фетве Совета улемов Духовного управления мусульман РФ в этом году установлен следующий размер закят аль-фитр, который верующий выплачивает за себя и за каждого члена семьи: малоимущие — 250 рублей, люди со средним достатком — 800 рублей, обеспеченные — от 1300 рублей. Закят аль-фитр выплачивается до наступления праздничной молитвы», — обратил внимание Рушан Аббясов.
Праздник Ураза-байрам напоминает мусульманам о том, что истинная сила веры проявляется не только в дни особого поклонения, но и в повседневной жизни — в честном труде, добром отношении к людям, терпении и стремлении приносить пользу окружающим.
Ураза-байрам имеет значение не только для религиозной жизни мусульманской общины, но и для всего общества, подчеркивает муфтий. В праздничные дни мусульмане открывают двери своих домов для гостей, делятся радостью с соседями, друзьями и коллегами. Атмосфера праздника способствует укреплению дружбы между людьми разных национальностей и вероисповеданий, помогает лучше понимать друг друга и сохранять общественную гармонию.
Традиции празднования Ураза-байрама.
Праздник Ураза-байрам дарит особую атмосферу духовной радости и благодарности. Ранним утром верующие совершают полное омовение, надевают чистую праздничную одежду и направляются в мечети или на открытые площадки для совершения коллективной праздничной молитвы — ~ид-намаза~.
«Эта молитва объединяет тысячи людей, напоминая о братстве, единстве и равенстве всех верующих перед Всевышним. В московском регионе время начала праздничной молитвы едино — 07:00», — подчеркнул Рушан Аббясов.
После праздничной молитвы мусульмане:
* поздравляют друг друга;
Во многих семьях накрывают праздничный стол, готовят традиционные блюда и угощения, которыми делятся с гостями. Особая радость у детей, которые получают подарки и наслаждаются атмосферой общего праздника.
В этот день часто звучит поздравление «Ид мубарак!», что переводится как «Счастливого (или благословенного) праздника!».
«Таким образом Ураза-байрам становится не только религиозным событием, но и временем укрепления семейных уз, добрососедства и общественного единства, напоминая о важности уважения, благодарности и искреннего внимания друг к другу», — подчеркнул Рушан Аббясов.
Где в России Ураза-байрам — выходной день.
В девяти регионах России 20 марта в 2026 году является выходным днем в связи с празднованием Ураза-байрама:
• Адыгея;
Что нельзя делать в Ураза-байрам.
Существует ряд ограничений, которые распространяются на Ураза-байрам.
* Не рекомендуется без уважительной причины пропускать праздничный намаз.