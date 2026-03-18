ВТБ: Нижегородцы вдвое чаще стали открывать вклады на срок до трех месяцев

ВТБ в Нижегородской области в феврале 2026 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличил объем пассивов на 10% — до 212 млрд рублей. Жители региона преимущественно открывают вклады на срок 3−6 месяцев. При этом их предпочтения по срокам размещения поменялись: если в феврале 2025 года нижегородцы в 2 раза чаще выбирали вклады на срок шести месяцев, то в феврале 2026 года они вдвое активнее, чем в прошлом году, открывают вклады на срок до трех месяцев.