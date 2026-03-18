Красноярка получила срок за кражи украшений и продуктов в магазинах (видео)

В Красноярске суд вынес приговор жительнице Красноярска за многочисленные кражи в магазинах города.

В пресс-службе прокуратуры края напомнили, что с августа по декабрь 2024 года 40-летняя женщина совершала кражи в ювелирных и продовольственных магазинах Красноярска.

В ювелирных салонах она просила показать множество золотых украшений. Во время примерки злоумышленница отвлекала продавцов разговорами, а затем прятала драгоценности в одежду. Украденные ювелирные изделия она продавала незнакомцам на улице. Помимо украшений женщина также воровала еду в магазинах, минуя кассы.

На след похитительницы правоохранители вышли благодаря современным технологиям. На местах преступлений были обнаружены её отпечатки пальцев, а записи камер видеонаблюдения запечатлели моменты краж. Всего она совершила 30 хищений на общую сумму 1,8 млн рублей.

По словам женщины, она освободилась из мест лишения свободы, не работала и испытывала материальные трудности.

Суд признал женщину виновной в кражах (ч. 1, п. «в» ч. 2, п. «в» ч. 3 ст. 158 УК РФ) и с учетом непогашенных судимостей за другие хищения приговорил к 4,5 годам колонии общего режима, а также взыскал 1,8 млн рублей в пользу потерпевших.

