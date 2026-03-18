Нижегородская телебашня засияет цветами триколора 18 марта

Нижегородскую телебашню украсят цвета российского флага: 18 марта включат праздничную подсветку в честь 11-й годовщины воссоединения Крыма и Севастополя с Россией. Об этом сообщает филиал РТРС «Нижегородский областной радиотелевизионный передающий центр».
Самое высокое инженерное сооружение города — телебашня — будет украшено динамической иллюминацией в цветах российского флага. Специальный видеосценарий создаст визуальный эффект развевающегося на ветру триколора, а мерцающие элементы добавят композиции праздничной яркости, напоминающей стробоскоп.
Полюбоваться световым шоу нижегородцы и гости города смогут с 19:30 до 21:30.
