Нижегородская телебашня засияет цветами триколора 18 марта

Акция приурочена к памятной дате о присоединении Крыма.

Источник: Комсомольская правда

Нижегородскую телебашню украсят цвета российского флага: 18 марта включат праздничную подсветку в честь 11-й годовщины воссоединения Крыма и Севастополя с Россией. Об этом сообщает филиал РТРС «Нижегородский областной радиотелевизионный передающий центр».

Самое высокое инженерное сооружение города — телебашня — будет украшено динамической иллюминацией в цветах российского флага. Специальный видеосценарий создаст визуальный эффект развевающегося на ветру триколора, а мерцающие элементы добавят композиции праздничной яркости, напоминающей стробоскоп.

Полюбоваться световым шоу нижегородцы и гости города смогут с 19:30 до 21:30.

Крым: база Черноморского флота и любимое место отдыха россиян
Крым — один из самых известных полуостровов Евразии, расположенный в северной части Черного моря. Этот известный хорошим климатом и красивой природой регион имеет также огромное историческое, военное и экономическое значение. На протяжении веков Крым переходил от одного государства к другому, а его географическое положение сделало полуостров ключевой точкой по контролю Черного моря.
