Пьяная волгоградка устроила ДТП с детьми, на нее завели дело

В Волгограде возбудили уголовное дело против 38-летней женщины, которая в нетрезвом виде устроила серьезное ДТП, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на полицию региона. В результате аварии пострадали трое пассажиров, среди них двое детей.
Происшествие случилось 16 января 2026 года около восьми вечера. Женщина за рулем автомобиля «Фольксваген Поло», находясь в состоянии алкогольного опьянения, потеряла управление. На улице Волгоградской напротив дома № 128 машина съехала в кювет и перевернулась.
После ДТП пострадавших, включая двух несовершеннолетних, доставили в больницу. Подозреваемой избрали меру пресечения — подписку о невыезде. Автомобиль «Фольксваген» изъяли и отправили на специализированную стоянку.