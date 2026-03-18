Ричмонд
-2°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пьяная волгоградка устроила ДТП с детьми, на нее завели дело

Женщина без прав перевернулась на иномарке, трое пассажиров получили травмы.

Источник: Комсомольская правда

В Волгограде возбудили уголовное дело против 38-летней женщины, которая в нетрезвом виде устроила серьезное ДТП, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на полицию региона. В результате аварии пострадали трое пассажиров, среди них двое детей.

Происшествие случилось 16 января 2026 года около восьми вечера. Женщина за рулем автомобиля «Фольксваген Поло», находясь в состоянии алкогольного опьянения, потеряла управление. На улице Волгоградской напротив дома № 128 машина съехала в кювет и перевернулась.

После ДТП пострадавших, включая двух несовершеннолетних, доставили в больницу. Подозреваемой избрали меру пресечения — подписку о невыезде. Автомобиль «Фольксваген» изъяли и отправили на специализированную стоянку.