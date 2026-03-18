С 1 апреля в Ростовской области планируют увеличить штрафы для перевозчиков

Штрафы за неоплаченную парковку и суммы штрафов для перевозчиков все еще планируют увеличить в Ростовкой области с 1 апреля 2026 года. Проект решения уже прошел первое чтение в Законодательном собрании Дона.
Напомним, денежное наказание за неоплаченную парковку намерены увеличить с 1500 до 3000 рублей. Как поясняли ранее в донском минтрансе, тариф в регионе не менялся с 2014 года, и сумма уже «не оказывает необходимого воздействия» на водителей. По статистике, более 28% нарушителей неоднократно привлекались к ответственности в 2024 и 2025 годах.
Также предлагают установить штрафы для перевозчиков — до 15000 рублей хотят ввести за несоблюдение количества транспорта на маршрутах, нарушение расписания, несвоевременное оповещение об изменении тарифов.
