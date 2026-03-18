Ричмонд
-2°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мастерская скульптора Аникушина в Петербурге признана памятником

В Петербурге мастерская скульптора Михаила Аникушина в Вяземском саду признана региональным памятником. Об этом сообщили в городском КГИОП 18 марта.

Источник: пресс-служба КГИОП

Здание возвели в 1968—1969 годах по проекту архитектора Филиппа Гепнера, главной задачей при проектировании было создание пространства для крупноформатных моделей памятников. Получился комфортабельный дом с центральным залом площадью 200 квадратных метров и высотой потолков 17 метров, гостиными, подсобными помещениями и холлом. Уникальное оборудование оттуда сохранилось до настоящего времени.

В одной из малых мастерских Аникушин работал над эскизами и небольшими скульптурами, другую занимала его жена Мария Литовченко. Сейчас мастерская — филиал Государственного музея городской скульптуры.