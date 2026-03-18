Песков прокомментировал решение Путина о помиловании 23 женщин

Песков назвал помилование 23 женщин реакцией на работу общественников.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Решение президента России Владимира Путина о помиловании 23 женщин стало реакцией на работу общественников, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Ранее председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев сообщил, что Путин подписал указ о помиловании 23 женщин.

«Эта тема поднималась нашими общественниками. Вопросы, которые задавались и поднимались перед президентом, не остались без реакции», — сказал Песков журналистам, комментируя решение президента о помиловании женщин.

В декабре 2025 года на встрече СПЧ с президентом член Совета Ева Меркачева попросила Путина помиловать инвалидов и женщин с детьми, которые осуждены впервые за совершение нетяжкого и ненасильственного преступления. Глава государства пообещал посмотреть подготовленные правозащитниками списки.

