Песков прокомментировал решение Путина о помиловании 23 женщин

В декабре 2025 года на встрече СПЧ с президентом член Совета Ева Меркачева попросила Путина помиловать инвалидов и женщин с детьми, которые осуждены впервые за совершение нетяжкого и ненасильственного преступления. Глава государства пообещал посмотреть подготовленные правозащитниками списки.