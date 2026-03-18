Лежал лицом вниз: 15-летний житель Советска попал в больницу, после того как друг угостил его мухоморами

Лежавшего без сознания мальчика заметили прохожие.

Источник: Клопс.ru

15-летний житель Советска поел мухоморов и потерял сознание прямо на улице. Об этом «Клопс» рассказали знакомые с ситуацией источники.

Утром 14 марта подросток отправился в лес с приятелем, где, по словам пострадавшего, тот угостил его сушёными мухоморами. Из любопытства мальчик попробовал, а когда вышел из леса, упал лицом вниз.

Лежавшего без чувств тинейджера случайно обнаружили местные жители, которые вызвали скорую помощь. Пострадавшего привезли в Советскую ЦРБ, а оттуда — в Детскую областную больницу.

При поступлении пациент находился в оглушённом состоянии, но периодически был агрессивен. Ему поставили капельницы, чтобы помочь организму справиться с интоксикацией. Уже через два дня мальчика выписали из больницы. В УМВД по Калининградской области пояснили, что по данному факту полиция проводит проверку.