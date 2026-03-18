Суточный температурный рекорд обновился в Нижнем Новгороде 17 марта

Воздух прогрелся до +9,6 градуса, побив достижение 2015 года.

Источник: Комсомольская правда

17 марта в Нижнем Новгороде зафиксировали новый суточный рекорд температуры воздуха. Об этом в своем телеграм-канале рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Как пишет метеоролог, минувший день побил достижение девятилетней давности. Столбики термометров на городской метеостанции поднялись до +9,6 градуса. Это на 1,1 градуса выше, чем было зафиксировано в 2015 году.

Однако обольщаться приходом весны пока не стоит. Несмотря на то, что днем воздух продолжит прогреваться до +6…+10 градусов, ночью по-прежнему ожидаются заморозки. В ближайшие несколько дней температура будет колебаться от −2 до 0 градусов в темное время суток.

Напомним, апрель в Нижегородской области ожидается на градус теплее климатической нормы.