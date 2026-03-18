Жителям Нижегородской области рассказывают об истории воссоединения Крыма с Россией

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 18 марта, ФедералПресс. В Нижегородской области проходит цикл лекций, приуроченных к годовщине воссоединения Крыма с Россией. Мероприятия организованы обществом «Знание» и стартовали 9 марта. Они охватывают школы, колледжи и вузы региона, включая ННГАСУ и Нижегородскую кадетскую школу.

«Крым — перекресток культур и исторических эпох. Важно напомнить, что чернозем для знаменитых парков Южного берега доставляли морем из глубины России, а в Херсонесе Таврическом зарождалась духовная основа государства. Возвращение Крыма и Севастополя в 2014 году стало логическим завершением этого тысячелетнего пути, восстановлением исторического единства по воле народа», — отметил директор филиала общества «Знание» в Нижегородской области Александр Митрофанов.

Слушателям рассказывают об истории полуострова, предпосылках событий 2014 года и значении воссоединения, а также о хронологии событий, культурной связи народов и о геополитическом значении Крыма. Лекторы подчеркивают важность единства личной и государственной судьбы для молодежи.

Мероприятия проводятся в рамках нацпроекта «Молодежь и дети». Акция продлится до 23 марта и охватывает все регионы страны. Участники — школьники, студенты и старшее поколение. В программе также запланирован показ документального фильма об истории полуострова.

18 марта отмечается 12-я годовщина подписания договора о вхождении Крыма и Севастополя в состав России. Как ранее рассказывал «ФедералПресс», события «Крымской весны» 2014 года, начавшиеся с защиты выбора жителей полуострова, в итоге привели к серьезным геополитическим изменениям, повлиявшим на расстановку сил в мире. Подробнее — в отдельном материале.

Фото: ФедералПресс / Ксения Кобалия.

