Лебеди гибнут в мучениях на глазах рыбаков из-за снастей

В Балтийске волонтёры всё чаще получают сообщения о лебедях, запутавшихся в рыболовных снастях. Только за один день специалисты АНО «Биосфера Балтики» выезжали на два таких вызова. Одну птицу удалось спасти, другая погибла. О том, как лебеди получают такие травмы, почему их так сложно спасать и что происходит с птицами после попадания на крючок, «Аргументам и фактам» рассказала директор организации Юлия Садовская.
Два вызова за один день.
На днях волонтёры получили сообщение о раненом лебеде в Балтийске. Птица находилась в тяжёлом состоянии. Когда её удалось достать из воды, стало видно, что тело буквально опутано снастями. Крючки застряли в языке, лапах и крыльях, птица была вся в крови.
Достать лебедя помог капитан экскурсионной лодки. Уже на берегу стало понятно, что распутать снасти будет непросто. Леску снимали дома. Помог сосед, у которого нашлись плоскогубцы.
По словам волонтёров, рыбак, снасти которого запутали птицу, видел происходящее. Однако вместо того, чтобы помочь, он просто обрезал леску и оставил лебедя.
В тот же день поступил ещё один вызов. Две девушки из Мечниково заметили лебедя, который находился примерно в таком же состоянии. Волонтёры выехали на место, однако спасти птицу не удалось. Лебедь утонул с тяжёлой травмой: у него был вырван кусок языка.
При этом неподалёку продолжал рыбачить мужчина. Его просили отплыть подальше, чтобы не мешать спасению птицы, однако он остался на месте.
Что убивает лебедей: почему нельзя оставлять леску и снасти.
По словам директора АНО «Биосфера Балтики» Юлии Садовской, подобные истории происходят регулярно. Иногда птиц удаётся спасти, но даже небольшой крючок может привести к тяжёлым последствиям.
Она вспоминает один из случаев, который закончился трагически. Тогда лебедя привезли в ветеринарную клинику после того, как его поймали люди на лодке.
Рентген показал, что в шее птицы находится крючок. На первый взгляд ситуация не казалась критической: снасть проходила через мягкие ткани и сидела там довольно давно. Крючок аккуратно извлекли, птице назначили лечение. Однако снимки показали более серьёзную проблему.
«Крючок контактировал с двумя шейными позвонками. В месте контакта металла началось разрушение кости. Это остеомиелит — воспалительный процесс кости», — рассказывает Юлия Садовская.
Несмотря на лечение и терапию, птицу спасти не удалось. Воспалительный процесс оказался слишком тяжёлым, и через некоторое время лебедь погиб.
На видео выпуск спасенных лебедей обратно в естественную среду обитания. Без помощи они бы погибли.
Блесна в клюве: как извлекают крючки из горла птицы.
Есть и истории, которые заканчиваются благополучно. Однажды волонтёрам пришлось ловить лебедя прямо в центре города. У птицы из клюва торчала крупная яркая блесна с наживкой.
Снасть зацепилась за язык и мешала птице есть. Лебедя удалось отловить с берега. Помогла опытная ловец Татьяна, которая специализируется на подобных операциях.
«Она очень опытная. Может поймать птицу даже с берега, не выходя на воду», — говорит Садовская.
После отлова снасть аккуратно извлекли. В этот раз всё закончилось благополучно.
Ещё одна история произошла на Куршской косе. Там живёт пара лебедей, которых хорошо знают сотрудники одного из гостиничных комплексов.
Однажды самца нашли полностью запутанным в снастях. Часть лески сотрудники смогли снять сами, однако один крючок оказался глубоко в горле.
Сначала специалисты планировали извлечь его с помощью эндоскопии. Однако рентген показал, что крючок уже частично находится в мышечных тканях шеи. В итоге снасть пришлось извлекать через небольшой разрез.
«Мы аккуратно извлекли крючок внешним путём. Всё зажило достаточно быстро, и мы вернули папашу обратно в семью», — вспоминает Садовская.
Когда птицу привезли обратно, лебедь воссоединился со своей парой.
Иногда на крючки попадаются и совсем маленькие птицы.
Садовская рассказывает историю лебедёнка, который проглотил снасть и оказался в крайне ослабленном состоянии. Он не мог стоять на лапах и практически не ел.
Птенца пришлось кормить специальной смесью для травоядных животных с помощью зонда.
«Он был очень слабый. Несколько дней мы его интенсивно кормили, пока он не начал есть сам», — рассказывает она.
После восстановления лебедёнка вернули родителям. Волонтёры следили за птицами и убедились, что семья приняла птенца обратно.
Почему нельзя тянуть леску из птицы.
Специалисты предупреждают: если птица заглотила снасть, пытаться вытянуть леску нельзя.
Рыболовные крючки имеют специальный зубец, который не позволяет вытянуть их обратно. Если потянуть леску, можно нанести птице смертельную травму.
«Иногда птицы глотают не крючок, а только леску. Но определить это без рентгена фактически невозможно», — объясняет Садовская.
Леска может наматывать траву и образовывать плотный комок в горле. Из-за этого птица перестаёт есть и быстро теряет силы.
Иногда леска выходит из клюва сразу с двух сторон. Она может прорезать мягкие ткани клюва, особенно у водоплавающих птиц.
По словам специалистов, чаще всего птицы страдают не из-за активной рыбалки, а из-за снастей, которые остаются в воде.
«Орудия лова вредят не только в момент лова. Гораздо чаще они становятся рыболовным мусором», — говорит Садовская.
В такие ловушки попадают не только лебеди. В сетях гибнет рыба, запутываются птицы, морские животные.
Особенно опасны дешёвые тонкие сети, которые иногда просто бросают в воде.
Спасенные и совобожденные птицы, устраивают показательное выступленрие в благодарность своим спасителям.
Мифы о птицах: Какой вред лебеди наносят рыбе.
Иногда можно услышать мнение, что лебеди вредят рыболовству, потому что поедают рыбу и «выедают малька». По словам директора АНО «Биосфера Балтики» Юлии Садовской, это распространённый миф.
Лебеди в основном питаются растительной пищей. Их клюв и строение пищеварительной системы приспособлены именно к поеданию водной растительности.
«Лебедь по большей части птица травоядная. Поймать рыбу в свободной воде ему фактически очень сложно. Его клюв для этого не приспособлен», — объясняет Садовская.
Иногда птицы могут проглотить мелкую рыбу, но это происходит скорее случайно. Основной рацион лебедей — водоросли, водные растения и другая растительная пища.
Более того, присутствие водоплавающих птиц может положительно влиять на экосистему водоёма. Биологические остатки, которые попадают в воду, становятся источником питания для других организмов.
По словам Садовской, в рыбоводстве даже существует практика совместного содержания рыбы и гусеобразных птиц. Наблюдения показывают, что в таких условиях общий выход рыбы из водоёма может увеличиваться.
Поэтому специалисты считают важным не только спасать пострадавших птиц, но и объяснять, что лебеди не представляют угрозы для рыболовства.
Как помочь птицам: каждый может стать спасителем лебединой жизни.
По словам директора АНО «Биосфера Балтики» Юлии Садовской, главная помощь диким птицам начинается с простых вещей. В первую очередь важно не оставлять после рыбалки снасти. Большинство птиц, которые попадают к волонтёрам, запутались именно в брошенной или потерянной леске, крючках или сетях.
«Большинство поступивших к нам птиц — это птицы, которые запутались в потерянных снастях. В брошенных снастях на месте рыбалки», — отмечает Юлия Садовская.
Если человек заметил птицу, запутавшуюся в леске или снастях, специалисты советуют не пытаться самостоятельно вытаскивать крючки или тянуть леску. Это может привести к ещё более тяжёлым травмам. Лучше зафиксировать птицу, если это возможно, и обратиться к специалистам или волонтёрам.
Помочь можно и по-другому. Организация постоянно ищет добровольцев. Нужны автоволонтёры, которые помогают перевозить животных и выполнять различные выезды. Также требуются люди, готовые наблюдать за птицами на водоёмах и сообщать о проблемных ситуациях.
Отдельное направление помощи — участие в уборке рыболовного мусора. По словам волонтёров, даже простая очистка берегов и воды от лесок и сетей значительно снижает количество травмированных птиц.
Также важна и материальная поддержка. Зимой в центре реабилитации могут одновременно находиться десятки лебедей. Им требуется корм, ветеринарная помощь и постоянный уход.
«Уход за одним лебедем обходится не дорого. Но когда их пятьдесят или шестьдесят, это уже серьёзная нагрузка», — говорит Садовская.
По словам сотрудников центра, чем больше людей будет знать о проблеме рыболовного мусора, тем меньше птиц будет попадать в такие ловушки.