Fly Dubai отменил прямые рейсы в Волгоград до мая 2026 года

Улететь из Волгограда в Дубай можно будет только 2, 6 и 9 мая.

Источник: Комсомольская правда

Авиакомпания Fly Dubai свернула все прямые рейсы из Волгограда в Дубай и обратно в марте и апреле 2026 года. Ближайшие даты, на которые пассажиры могут купить билеты в ОАЭ с вылетом из Волгограда — 2, 6 и 9 мая 2026 года. На эти же дни продают билеты по маршруту Дубай — Волгоград.

Цены на билеты снижены, купить билет в Дубай можно за 37 930 рублей. Правда, надо учитывать, что если военный конфликт на Ближнем Востоке не закончится, ваш полет может не состояться.

После 9 мая прямое авиасообщение между Дубаем и Волгоградом снова закроют, но это сезонный перерыв. Полетную программу планируют возобновить в октябре, когда в ОАЭ закончится дикая жара.

