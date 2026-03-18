Fly Dubai отменил прямые рейсы в Волгоград до мая 2026 года

Авиакомпания Fly Dubai свернула все прямые рейсы из Волгограда в Дубай и обратно в марте и апреле 2026 года. Ближайшие даты, на которые пассажиры могут купить билеты в ОАЭ с вылетом из Волгограда — 2, 6 и 9 мая 2026 года. На эти же дни продают билеты по маршруту Дубай — Волгоград.
Цены на билеты снижены, купить билет в Дубай можно за 37 930 рублей. Правда, надо учитывать, что если военный конфликт на Ближнем Востоке не закончится, ваш полет может не состояться.
После 9 мая прямое авиасообщение между Дубаем и Волгоградом снова закроют, но это сезонный перерыв. Полетную программу планируют возобновить в октябре, когда в ОАЭ закончится дикая жара.
Узнать больше по теме
Дубай: мегаполис пустыни, ставший символом роскошной жизни
Дубай — один из самых узнаваемых городов мира. За несколько десятилетий он превратился из небольшого торгового поселения на берегу Персидского залива в международный финансовый, туристический и логистический центр. Сегодня Дубай ассоциируется с небоскребами, роскошью и масштабными инфраструктурными проектами. Собрали главное о нем.