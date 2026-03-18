Почти 950 рублей за литр: водка стала самым подорожавшим алкоголем в России

Как отметил директор алкогольной компании «Винторг» Родион Лукманов, с начала 2026 года акциз на алкоголь крепче 18% вырос на 11,4%, до 824 рублей за литр спирта. Минимальная розничная цена на водку при этом увеличилась на 17,1% — до 409 рублей за бутылку объёмом 0,5 литра.