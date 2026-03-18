В Уфимском районе построят завод полного цикла по производству грузовых кранов

Товарооборот между Башкирией и Турцией по итогам 2025 года вырос на 4,1 процента, а экспорт из республики увеличился на 10,6 процента. В январе-сентябре прошлого года поставки продовольствия выросли почти в 26 раз, древесины — в 13 раз, машиностроения — в 5,4 раза.