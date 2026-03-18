В Уфимском районе построят завод полного цикла по производству грузовых кранов

В Уфимском районе планируют построить завод грузоподъемной техники полного цикла. Инвестиционный проект презентовала компания «Озфатихлер Кран Уфа». Как сообщил премьер-министр правительства Башкортостана Андрей Назаров, предприятие будет выпускать грузовые краны. Проект обсудят на ближайшем «Инвестчасе» в Доме республики.
Строительство завода станет частью активного сотрудничества Башкирии с турецкими партнерами. В конце марта делегация региона отправится в Турцию на бизнес-миссию. Ранее уфимские компании уже нашли партнеров на выставке в Турции: «Метта» договорилась о новых поставках, «Уральский пружинный завод» прорабатывает оборудование для новых проектов, а «РНГС+» изучила процессы на стройке АЭС «Аккую». Турецкие селекционеры, в свою очередь, планируют локализовать в республике производство семян подсолнечника.
Товарооборот между Башкирией и Турцией по итогам 2025 года вырос на 4,1 процента, а экспорт из республики увеличился на 10,6 процента. В январе-сентябре прошлого года поставки продовольствия выросли почти в 26 раз, древесины — в 13 раз, машиностроения — в 5,4 раза.
