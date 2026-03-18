Развязка на Северном шоссе в районе Солонцов получила разрешение на реконструкцию

Департамент градостроительства выдал разрешение на реконструкцию развязки на Северном шоссе и проспекте Котельникова. Это первый документ такого рода для «большого Красноярска».
По проекту на трассе обустроят переходно-скоростные полосы, разнесут близко расположенные петлевые левоповоротные съезды. Также появится подземный пешеходный переход, который должен соединить Новалэнд, Солонцы и торговый центр «Метро». На всем участке установят освещение, водоотводы, барьерные ограждения и тротуары.
Работы рассчитаны до 2029 года. Ранее сообщалось, что финансирование из краевого и федерального бюджетов на реконструкцию путепровода через Котельникова может составить 1,8 миллиарда рублей.
Дорожный узел у Солонцов — фактически единственный выезд для местных жителей. В часы пик здесь скапливаются многокилометровые пробки. Интенсивность движения уже превышает 37 тысяч машин в сутки, а к 2033 году, по прогнозам КрУДора, достигнет 60 тысяч. Построенная в 1984 году двухуровневая развязка с таким потоком не справляется.
Параллельно власти прорабатывают альтернативный выезд из Солонцов. За основу взяли вариант строительства дороги от улицы Содружества с выходом на магистраль в микрорайон Солнечный.
