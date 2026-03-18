В Красноярске осудят пятерых «обнальщиков», выведших из тени более 43 млн

На имущество обвиняемых наложен арест на сумму более 30 миллионов рублей.

Следователи завершили расследование дела в отношении пяти жителей Красноярска. Им вменяют неправомерный оборот средств платежей, незаконное образование юрлиц, незаконную банковскую деятельность и отмывание денег. Об этом сообщили в ГСУ СК России по региону.

По версии следствия, они входили в организованную группу, которая с 2022 года занималась незаконным обналичиванием денег через подставные фирмы.

Схема работала так: злоумышленники находили людей с низким социальным статусом, регистрировали на них компании, не ведущие реальной деятельности. Затем через счета этих фирм под видом фиктивных сделок обналичивали средства предпринимателей. За услугу брали не менее 10% от суммы.

Всего было создано 14 таких организаций. Через них удалось нелегально вывести в наличный оборот более 43 миллионов рублей. Доход участников группы составил около 4,3 миллиона.

На имущество обвиняемых наложен арест на сумму более 30 миллионов рублей. Материалы переданы в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения. После этого дело направят в суд.

Ранее мы сообщали, что мошенники обманули пенсионерку из Ачинска, притворившись её знакомой.