Виталий Хоценко объявил режим повышенной готовности из-за паводка и пожаров

Омская область готовится к возможному разгулу стихии.

Источник: Комсомольская правда

Губернатор Омской области Виталий Хоценко распорядился ввести в регионе режим повышенной готовности к пожароопасному сезону и весеннему половодью. Власти заранее подготовили силы и средства для защиты населения и инфраструктуры.

Как сообщил глава региона, для оперативного реагирования на возможные ЧС сформирована группировка численностью более 5,2 тысячи человек. В распоряжении служб находится 675 единиц техники, включая вездеходы, мотопомпы и насосные станции. На случай ухудшения обстановки в области подготовлены 229 пунктов временного размещения.

Специалисты министерства региональной безопасности и МЧС уже проверили состояние гидротехнических сооружений и провели работы по безопасному пропуску талых вод. Особое внимание уделяется северным районам. Для 35 отдаленных населенных пунктов, которые в период распутицы могут оказаться отрезанными от большой земли, заранее созданы запасы продуктов, медикаментов и топлива.

Дополнительные меры приняты в Усть-Ишимском районе, где традиционно складывается сложная гидрологическая обстановка. Там провели укрепление дорог и устройство защитных валов.

До конца марта специальные комиссии оценят готовность муниципалитетов к сезонным рискам. Отработка практических действий экстренных служб пройдет в рамках командно-штабных учений. Ситуация на контроле у губернатора и областного правительства.