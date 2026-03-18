Виталий Хоценко объявил режим повышенной готовности из-за паводка и пожаров

Специалисты министерства региональной безопасности и МЧС уже проверили состояние гидротехнических сооружений и провели работы по безопасному пропуску талых вод. Особое внимание уделяется северным районам. Для 35 отдаленных населенных пунктов, которые в период распутицы могут оказаться отрезанными от большой земли, заранее созданы запасы продуктов, медикаментов и топлива.