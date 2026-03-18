Волонтеры из Башкирии помогли беженке из Мариуполя вернуться домой

Участники Молодежки Народного фронта из Башкирии помогли 82-летней жительнице Мариуполя Анне Махничевой вернуться на родину. Женщина была эвакуирована весной 2022 года и последние четыре года проживала в Башкирии.
В 2022 году ее дом, расположенный в полукилометре от центральной площади Мариуполя, оказался в зоне обстрелов. Жители стали срочно покидать район. Анна Павловна на тот момент жила одна — супруг умер, а единственный сын уехал за границу. Вместе с соседями она добралась до поселка Моряков, где добровольцы помогали мирным жителям эвакуироваться.
В итоге пожилая женщина оказалась в доме-интернате для престарелых и инвалидов в башкирском городе Октябрьский вместе с еще четырьмя землячками. Две из них уже вернулись домой, настал черед и Анны Павловны.
«Родина — она и есть родина. Много лет у себя в городе я работала на металлургическом комбинате имени Ильича электромехаником железнодорожного цеха, позже — на швейной фабрике. Жду-не дождусь, когда приеду домой. Там родилась, прожила всю жизнь, хочу, чтобы там меня и похоронили. Спасибо всем, кто помогал мне на протяжении всего этого времени. У меня слезы на глазах, скоро я буду наконец-то дома», — поделилась Анна Махничева перед отъездом.
К сожалению, за совю жизнь женщина второй раз слышала разрывы снарядов. Первый раз это было в 1943 году, когда она только родилась в подвале дома. Тогда Мариуполь был оккупирован немцами. Сама Анна этого не помнит, но знает по рассказам родных.
Активисты Молодежки сопроводили женщину до Ростова-на-Дону. Там ее встретили волонтеры из ДНР и доставили в Мариуполь. Сначала пенсионерка будет жить в доме-интернате — одной ей уже трудно.
«В очередной раз наша команда помогла беженцам вернуться домой. Процесс возвращения занял время — необходимо было согласовать все организационные вопросы и договориться с коллегами из ДНР. Сейчас эта история подходит к завершению, очень рады за бабушку Анну», — рассказал координатор Молодежки в Башкортостане Рустам Салахутдинов.
Помощь в организации возвращения также оказали региональное министерство семьи, труда и соцзащиты населения и коллектив Октябрьского дома-интерната.