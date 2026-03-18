В Красноярске предприниматели торговали неизвестной икрой и некачественным набором для ухи

Специалисты регионального управления Россельхознадзора объявили предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований индивидуальным предпринимателям. Как сообщили в пресс-службе ведомства, они с нарушениями торговали икрой и рыбной продукцией в Красноярске. Установлено, что в текущем году в торговых точках краевого центра продавалась икра чавычи без оформления ветеринарных сопроводительных документов, а также набор для ухи из хребтов лососевых рыб, которые содержали в себе посторонние включения. За допущенные нарушения ветеринарных требований предприятиям объявлены предостережения.