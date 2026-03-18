В Городскую стоматологическую поликлинику в Калининграде закупили компьютерный томограф за 8 млн рублей

Пациентам уже проводят исследования с помощью аппарата.

В Городскую стоматологическую поликлинику в Калининграде закупили компьютерный томограф. Стоимость аппарата составила около восьми миллионов рублей. Об этом корреспонденту Калининград.Ru сообщили в пресс-службе областного правительства.

Пациентам уже проводят исследования с помощью аппарата. Сотрудники поликлиники прошли обучение по использованию томографа и чтению снимков.

Технику установили в отремонтированный рентген-кабинет. «Новый компьютерный томограф требовал определённого способа установки и подключения, поэтому мы расширили пространство и выполнили в нём ремонт», — отметил главный врач поликлиники Юрий Шлегель.

Изображение после обследования пациента сразу передают в кабинет врача. Информацию не нужно записывать на диски, она хранятся в базе данных. Любой стоматолог поликлиники может по необходимости открыть снимок.

Ранее для КТ-обследования пациентов отправляли из стоматологической поликлиники в сторонние медорганизации. Теперь исследования можно проводить прямо в городской поликлинике.

Фото: телеграм-канал губернатора Алексея Беспрозванных.